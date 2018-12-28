مواجهات عربية خالصة.. نتيجة قرعة دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفيدرالية

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، إجراء قرعة دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وأسفرت القرعة التي سحب أوراقها نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق حازم إمام عن مواجهات عربية خالصة، وجاءت على النحو التالي:

جورماهيا الكيني – نيو ستاردي دوالا الكاميروني

أهلي بنغازي الليبي – نصر حسين داي الجزائري

الهلال السوداني – موكورا سبور الرواندي

نكانا الزامبي – سان بيدرو الإيفواري

القطن الكاميروني – أشانتي كوتوكو الغاني

زيسكو يونايتد الزامبي – كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

الملعب المالي – بيترو أتليتكو الأنجولي

الرجاء البيضاوي المغربي – أفريكا ستارز الناميبي

نهضة بركان جراف المغربي – دي داكار السنغالي

الصفاقسي التونسي – فيبرز الأوغندي

الزمالك المصري – اتحاد طنجة المغربي

كمبالا سيتي الأوغندي – أوثو دويو الكونغولي

بانتو من ليسوتو – إينوجو رينجرز النيجيري

النصر الليبي – ساليتاس البوركيني

جيما أبا جيفار الإثيوبي – حسنية أغادير المغربي