خبر عاجل

قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي القاهرة

التعليقات: 0

تفاصيل أول مهمة هندية مأهولة إلى الفضاء

تفاصيل أول مهمة هندية مأهولة إلى الفضاء
weam.co/563572

أعلنت الهند، اليوم، أنها سترسل فريقا من 3 رواد إلى الفضاء، بحلول 2022، في أول مهمة مأهولة لبرنامجها الفضائي.

وصادق مجلس الوزراء الهندي على ميزانية بقيمة مليار يورو لتطوير وتحقيق برنامج غاغانيان (عربة السماء باللغة الهندية)، حسب بيان رسمي.

ويأتي هذا القرار بعد خطاب لرئيس الحكومة ناريندا مودي في أغسطس 2018، كان أعلن فيه أن الهند سترسل إلى الفضاء “رجلاً أو امرأة” في 2022، أو قبل ذلك إذا أمكن.

وسيستخدم البرنامج المكوك المصنع في الهند “جي إس إل في إم كي 3″، وسيقوم برحلتين غير مأهولتين للاختبار، ثم رحلة مأهولة إلى المدار الأرضي المنخفض، لمدة تتراوح “بين فترة مدارية و7 أيام كحد أقصى”.

وبرنامج الفضاء الهندي الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، يتميز بأمرين هما طموحه وبساطة ميزانيته، حيث يعمل بكلفة أقل بكثير من باقي البرامج الفضائية.

روابط ذات صلة

إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند

إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند

الهند تمنع شركة مملوكة لجهة روسية من شراء نفط إيراني

الهند تمنع شركة مملوكة لجهة روسية من شراء نفط إيراني

تأجيل مشروع مصفاة “أرامكو” السعودية و”أدنوك” في الهند لمدة عامين

تأجيل مشروع مصفاة “أرامكو” السعودية و”أدنوك” في الهند لمدة عامين

المملكة تقبل دعوة الهند للانضمام إلى مبادرة الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية

المملكة تقبل دعوة الهند للانضمام إلى مبادرة الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>