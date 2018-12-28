تفاصيل أول مهمة هندية مأهولة إلى الفضاء

أعلنت الهند، اليوم، أنها سترسل فريقا من 3 رواد إلى الفضاء، بحلول 2022، في أول مهمة مأهولة لبرنامجها الفضائي.

وصادق مجلس الوزراء الهندي على ميزانية بقيمة مليار يورو لتطوير وتحقيق برنامج غاغانيان (عربة السماء باللغة الهندية)، حسب بيان رسمي.

ويأتي هذا القرار بعد خطاب لرئيس الحكومة ناريندا مودي في أغسطس 2018، كان أعلن فيه أن الهند سترسل إلى الفضاء “رجلاً أو امرأة” في 2022، أو قبل ذلك إذا أمكن.

وسيستخدم البرنامج المكوك المصنع في الهند “جي إس إل في إم كي 3″، وسيقوم برحلتين غير مأهولتين للاختبار، ثم رحلة مأهولة إلى المدار الأرضي المنخفض، لمدة تتراوح “بين فترة مدارية و7 أيام كحد أقصى”.

وبرنامج الفضاء الهندي الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، يتميز بأمرين هما طموحه وبساطة ميزانيته، حيث يعمل بكلفة أقل بكثير من باقي البرامج الفضائية.