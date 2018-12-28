167 متسابقا يدشنون بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية في الخبر 

الخبر- علي القرني

انطلقت اليوم بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية على مضمار ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر، بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد بمشاركة 167 متسابقاً من داخل و خـارج المملكة.

وشارك في سباق السيارات اللاسلكية 131 متسابقا فيما شارك في فئة الطائرات 36 سائقاً من 6 دول “السعودية، البحرين، الإمارات ، فلسطين، سوريا، الأردن”.

وتنافس المشاركون في 5 سباقات ” دراق سيارات البنزين، هيليكوبتر، دريفت الدفع الخلفي، دراق سيارات الكهرباء، طائرات F3A كهربائية ”

وانطلق اليوم الأول بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم بتصفيات سباقات السيارات الدراق “الكهرباء والبنزين” والدريفت “دفع خلفي‪ “‬وطائرات الهيلكوبتر” كما شهدت المنافسات العديد من الفعاليات المصـاحبة وتواجد فرقة موسيقية.

وستختتم غداً البطولة بإقامة نهائيات سباق ” دراق سيارات البنزين، هيليكوبتر، دريفت الدفع الخلفي، دراق سيارات الكهرباء ، طائرات ، حيث سيتوج رئيس الاتحاد سعود الفغم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فئة من الفئات الخمسة بجوائز وصلت إلى 100 ألف ريال.