مسلسل القمع التركي.. سجن 77 شخصا لصلتهم بغولن

الوئام - متابعات

قضت محكمة تركية، الجمعة، بسجن 77 متهما بين عام و10 أعوام، في سلسلة أخرى لقمع الحكومة التركية للمعارضة تحت ستار التحقيقات المتعلقة بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016.

وصدرت قرارات الحبس عن محكمة بولاية دوزجه، شمال غربي تركيا، وفقا لصحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي ينفي غولن أية تهمة موجهة له بشأنها، اعتقلت السلطات التركية الآلاف من العسكريين والموظفين في القطاع العام والمدرسين والقضاة، بدعوى انتمائهم لجماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وخضع نحو 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقلت السلطات ما يقارب 80 ألفا، بينهم 319 صحفيا، وأغلقت 189 مؤسسة إعلامية، وتم فصل 172 ألفا من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

كما شهدت تلك الفترة وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب، أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وقد فر عشرات الآلاف من الأتراك إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية ومنها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، الذي دعت خلاله إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ المحاولة الانقلابية.