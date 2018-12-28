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“رجل أمن السبعينات” يلفت أنظار زوار الجنادرية

“رجل أمن السبعينات” يلفت أنظار زوار الجنادرية
weam.co/563585

تسمر الكثير من زوار جناح دوريات الأمن أمام أول زي رسمي للدوريات اللاسلكية والنجدة مستذكرين آبائهم وأجدادهم ممن شاركوا في العمل الأمني في تلك الفترة، فيما بادر آخرين بإلتقاط صور تذكارية مع رجل الأمن الأول الذي بات مصدر فخر واعتزاز للأحفاد.

ويتكون الزي السبعيني من الخاكي الذي يزينه الشماغ العربي والعقال بشعار مديرية الأمن وعصى من الخيزران وصافرة للتنبية، فيما يعرف رجال الأمن في ذلك الوقت بهذا الزي بمسمى “دوريات راجلة” حيث كانت أبرز اعمالهم حفظ الأمن في الاسواق القديمة خلال الفترة المسائية.

ويشاهد زائر الجناح مزج الحاضر بالماضي وذلك بوجود رجلين أمن بالزي الرسمي القديم والحديث حيث يقومان بجولات في أروقة الجنادرية في محاكاة لأعمالهم في الماضي والحاضر.

وتهدف الإدارة العامة لدوريات الأمن من خلال مشاركتها في “الجنادرية ٣٣” إلى تعريف الزوار بمهام الدوريات الأمنية غير المحدودة ، بالإضافة لتوعية الزوار بأهمية التواصل مع عمليات دوريات الأمن عند الحاجة لمساعدة تتعلق بالأمن.

هذا وتشارك وزارة الداخلية بعدد من الأجنحة التي تمثل مختلف الجهات الأمنية التابعة لها وتبرز من خلالها مراحل تطور الملبوسات الأمنية، والمعدات العسكرية والأسلحة، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تمتلكها.

 

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