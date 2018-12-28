“الهلال الأحمر” بجدة يشارك في فعاليات الواجهة البحرية

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، يوم الخميس الماضي، فعاليات الحديقة الثقافية في ساحة النورس بالواجهة البحرية الجديدة، بوجود مدير هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة الأستاذ سلطان بن سعد المالكي.

وتشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة بركن توعوي تثقيفي يقدم الهدايا والإرشادات الطبية والتعريف بتطبيق (اسعفني) للزوار والمعتمرين رواد الحديقة الثقافية وبمشاركة فرقة إسعافية لتقديم الخدمة الطبية لزوار الفعالية حال وجود أي طارئ، وفقا لبيان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد.

وهذه الفعالية ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية بعنوان تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة “كيف نكون قدوة” في أكبر حديقة ثقافية في واجهة جدة البحرية الجديدة.

الجدير بالذكر أن فعاليات الواجهة البحرية وبرنامج الحديقة الثقافية تستمر فعالياته على مدى 10 أيام يبدأ باستقبال زواره اعتبارا من 27 ديسمبر 2018 ويستمر لمدة عشرة أيام.