مسيرات العودة.. شهيد من ذوي الهمم و25 مصابا شرقي غزة

الوئام - متابعات

استشهد فلسطيني من ذوي الهمم، وأصيب 25 آخرين بجروح، الجمعة، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ40 لمسيرة العودة شرق قطاع غزة.

وقال مصدر طبي، في تصريحات صحفية، إن الشاب كرم فياض (26 عاما) من سكان مخيم خان يونس، ويعاني من اضطرابات نفسية، استشهد بعد عدة ساعات من إصابته برصاص الاحتلال شرق خان يونس، وأصيب 25 فلسطينيا منهم مسعفة ومسعف وصحفي، أصيبوا في إطلاق نار وقنابل غاز من قوات الاحتلال تجاه المتظاهرين شرق القطاع.

وذكر المصدر أن 7 من المصابين بينهم صحفي أصيبوا في منطقة ملكة شرق حي الشجاعية بغزة و6 شرق مخيم البريج، و6 آخرين منهم مسعفة ومسعف، شرق خان يونس، و6 شرق رفح، بينما لم تشهد شرق جباليا مظاهرات بسبب الأحوال الجوية.