راغب علامة ونيشان في جولة جوية بالمملكة

أجرى المطرب اللبناني راغب علامة، اليوم، جولة جوية في المملكة العربية السعودية، وبرفقته الإعلامي اللبناني نيشان، حيث كانت الجولة أعلى مدائن صالح فى المملكة، وهى موقع أثرى يقع فى إقليم الحجاز.

وشارك راغب علامة جمهوره، اللحظات الأخيرة قبل الانطلاق فى الجولة الجوية بواسطة مروحية، حيث التقط صورة تذكارية أمام الطائرة برفقة الإعلامى نيشان، وإلى جانبهم سفير المملكة العربية السعودية فى لبنان الدكتور وليد البخارى، ومكرم سركيس.

يذكر أن الإعلامى اللبنانى نيشان، كان قد أعلن، اليوم، عن توجهه، إلى المملكة العربية السعودية، برفقة الفنانين راغب علامة، وليد توفيق، نجوى كرم، نادين نسيب نجيم.

وشارك نيشان، الجمهور، صوره مع النجوم معلقًا عليها “الحبايب.. إلى المملكة العربية السعودية”، لكن دون أن يوضح أى أسباب حول تجمعهم فى المملكة.