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الهدف جاء في الدقائق الأخيرة

هدف وحداوي قاتل يعرض خيمي إلى حالة إغماء

هدف وحداوي قاتل يعرض خيمي إلى حالة إغماء
weam.co/563595
الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

تعرض رئيس نادي الوحدة السعودي المهندس حاتم خيمي، إلى حالة إغماء، عقب تسجيل فريقه الوحدة هدف الفوز في الدقائق الأخيرة على فريق الأهلي في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى اللقاء بفوز الوحدة بهدفين لهدف للأهلي.

وبعد الهدف الثاني، والذي جاء في الدقيقة الـ98 عن طريق اللاعب جيليرمي، قام خيمي باحتضان أحد الأشخاص قبل أن يسقط مغشيًا عليه وسط محاولات من الجميع لإنعاشه.

يذكر أن الوحدة قلص الفارق النقطي بينه وبين الأهلي والتعاون حيث جميعهم حصدوا 24 نقطة، ويأتي التعاون رابعا والأهلي خامسا والوحدة سادسا بفارق الأهداف.

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