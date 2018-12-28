4 ميداليات للمنتخب السعودي للمصارعة تحت 17 سنة في بطولة موسكو

الوئام - واس

حقق المنتخب السعودي للمصارعة تحت 17 سنة 4 ميداليات، فضيتين و برونزيتين، في بطولة موسكو الدولية بنسختها الثانية، عن طريق اللاعبين يوسف العميري ومحمد صبحي وحسن الحارثي ومروان الحارثى.

ونال اللاعب يوسف مطرود العميري الميدالية الفضية في وزن 45 كجم، وحقق اللاعب محمد موسى صبحي الميدالية الفضية في وزن 80 كجم، ونال اللاعب حسن شايع الحارثى برونزية وزن 65 كجم، وحقق اللاعب مروان صالح الحارثي الميدالية البرونزية في وزن 71 كجم، وأتى اللاعب مسفر السبيعى رابعاً في وزن 60 كجم، وأيضاً حل اللاعب نواف الحارثى رابعاً في وزن 71 كجم، وأتى اللاعب مشاري الخالدي خامساً في وزن 65 كجم، وأتى اللاعب مشعل الجيزاني خامساً في وزن 55 كجم.