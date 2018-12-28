كيف ستحتفل وكالة الفضاء ناسا بـ 2019؟

تستكشف مركبة الفضاء “نيوهورايزن” التابعة لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” المزيد من العوالم أكثر من أى وقت مضى فى الساعات الأولى من عام 2019، وفقا لموقع “مترو” البريطاني.

وتقدمت المركبة الفضائية تدريجيا على مدار الأسبوعين الماضيين منطقة لم يسبق الذهاب إليها، حيث أجرى علماء ناسا سلسلة من عمليات الفحص وتصحيح المسار للتأكد من أن نيوهورايزن تسير على الطريق الصحيح لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول كائن غامض ملقب بـ Ultima Thule، دون أن تتعرض المركبة لأية حطام.

وفى 15 ديسمبر، أكد الباحثون الـ 12 الذين يشكلون فريق مراقبة الخطر New Horizons أن المسار كان آمنًا باستخدام التصوير الاستطلاعى الطويل المدى.

وقال مارك شوولتر، رئيس فريق المخاطر: “كان الفريق فى توافق كامل على أن المركبة الفضائية يجب أن تبقى على المسار الأقرب، واعتمدت قيادة البعثة توصيتنا”.

وستكون New Horizons أقرب بثلاث مرات إلى Ultima Thule مما فعلت مع Pluto وتزود الباحثين فى ناسا بصور وبيانات علمية قيّمة لعالم لا نعرف عنه شيئًا عمليًا.