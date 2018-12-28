وكيل محافظة الحديدة: كاميرت قدم آلية لانسحاب الحوثي في مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل

الوئام - متابعات

قال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، الجمعة، إن رئيس اللجنة الأممية لمراقبة الهدنة في الحديدة باتريك كمارت قدم آلية لانسحاب مليشيات الحوثي الإرهابية من موانئ المدينة ومن المدينة في مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن 16 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال في بيان قبل قليل، إن الخروقات الحوثية استهدفت مناطق التحيتا وحيس والجاح والجبلية، مضيفا: “ندعم موقف الجيش الوطني اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد”.

وتابع: “190 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من المليشيات الحوثية الإرهابية منذ بدء وقف إطلاق النار”.