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مليشيات الحوثي تطلق صاروخين جراد على مواقع ألوية العمالقة شرق الحديدة

مليشيات الحوثي تطلق صاروخين جراد على مواقع ألوية العمالقة شرق الحديدة
weam.co/563607
الوئام - متابعات

أطلقت مليشيات الحوثي الانقلابية صاروخين جراد على مواقع ألوية العمالقة التابعة لقوات الجيش اليمني بالقرب من كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وأفادت مواقع يمنية، نقلا عن مصادر من ألوية العمالقة، بأن مليشيا الحوثي تحاول التسلل إلى مواقعنا في خط كيلو 16 لزراعة الألغام في طريق مرور القوافل الإغاثية.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن 16 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال في بيان قبل قليل، إن الخروقات الحوثية استهدفت مناطق التحيتا وحيس والجاح والجبلية، مضيفا: “ندعم موقف الجيش الوطني اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد”.

وتابع: “190 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من المليشيات الحوثية الإرهابية منذ بدء وقف إطلاق النار”.

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