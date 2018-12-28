السعودية تدين تفجير حافلة تقل سياحًا في مصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية إدانة المملكة بشدة الانفجار الذي استهدف حافلة تقل سياحا في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.

وجددت التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن ارتفاع عدد قتلى التفجير الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة إلى 3.

وقال مدبولى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع حادث المريوطية بنفسة، مضيفا أنه توفى منذ لحظات المرشد المصرى أثناء تلقى العلاج بسبب حالتة الحرجة جدا، مؤكدا أن الأتوبيس خرج عن المسار السياحى المؤمن، ولم يبلغ الجهات الأمنية بهذا الخروج المفاجئ.

وتابع مصطفى مدبولى: “كان يوجد فى الأتوبيس 16 شخصا منهم 14 فيتنامى الجنسية و2 من مصر السائق والمرشد، وتوفى منذ قليل الحالة الثالثة المرشد السياحى، وحدث الانفجار الساعة السادسة والربع، مضيفا أن هناك حالتين حرجتين من السائحين.

كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت تفاصيل انفجار حافلة بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وقالت في بيان صحفي: بتاريخ اليوم 28 الجارى وفى حوالى الساعة 6.15 مساءً إنفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح “فيتنامى الجنسية” مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة “مصريين الجنسية “. إنتقت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث .. وجار استكمال عمليات الفحص”.

فيما أمر ​النائب العام المصري​ بفتح تحقيق موسع بهدف التوصل إلى معرفة هوية الجناة.