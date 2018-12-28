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ماجدة الرومي تحيي حفلها الأول في السعودية

ماجدة الرومي تحيي حفلها الأول في السعودية
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أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، حفلها الغنائي الأول مساء اليوم الجمعة في مهرجان “شتاء طنطورة” في السعودية.
وقالت ماجدة الرومي خلال الحفل: “يسعدني ويسعد الفرقة الموسيقية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، نمسي عليكم، بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا وجودكم معنا اليوم، وشرف لنا كبير أن نغني بهذا البلد الحبيب، الذي له كل التقدير ونحترم شعبه كل هذا الاحترام”.

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