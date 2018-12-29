خبر عاجل

قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي القاهرة

التعليقات: 0

أسعار النفط تستقر قرب أدنى مستوياتها في عام ونصف قبيل نهاية 2018

أسعار النفط تستقر قرب أدنى مستوياتها في عام ونصف قبيل نهاية 2018
weam.co/563618

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة في ختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية العام، مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام، وفقا لـ”رويترز”.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 52.20 دولار للبرميل بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا لتسجل عند التسوية 45.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت حوالي 3 في المئة بينما تراجع الخام الأمريكي نحو 0.4 في المئة.

وقال متعاملون إن أسعار الخام صعدت يوم الجمعة بدعم من مكاسب للأسهم الأمريكية. وسارت أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول ستريت وشهدت كل من فئتي الأصول جلسات متقلبة طوال الأسبوع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف وتتجه نحو إنهاء العام على خسائر تزيد عن 20 في المئة متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.

روابط ذات صلة

النفط يهبط صوب أدنى مستوياته في 18 شهرا

النفط يهبط صوب أدنى مستوياته في 18 شهرا

أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع كبير في التسوية السابقة

أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع كبير في التسوية السابقة

الخام الأمريكي يرتفع بعد تهاويه لأدنى مستوى منذ يونيو 2017

الخام الأمريكي يرتفع بعد تهاويه لأدنى مستوى منذ يونيو 2017

النفط يصعد وسط علامات على كبح الإنتاج الأمريكي

النفط يصعد وسط علامات على كبح الإنتاج الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>