مسؤول أممي: الحوثيون بدأوا عملية إعادة الانتشار خارج ميناء الحديدة

الوئام - متابعات

قال مسؤول أممي، الجمعة، إن الحوثيين بدأوا في عملية إعادة الانتشار خارج ميناء الحديدة، وفقا لما لصحيفة الشرق الأوسط.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن الأطراف اليمنية توافق على بدء فتح الممرات الإنسانية المغلقة بدءا بطريق الحديدة صنعاء.

وأفاد بيان للأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام عربية، بأنه من المتوقع أن تتحرك قافلة إنسانية من ميناء #الحديدة على طول طريق الحديدة – #صنعاء يوم 29 ديسمبر.

وأضاف أن لجنة إعادة الانتشار ستناقش خططا تفصيلية في الاجتماع القادم المقرر عقده يوم 1 يناير بمدينة الحديدة.

وقال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، الجمعة، إن رئيس اللجنة الأممية لمراقبة الهدنة في الحديدة باتريك كمارت قدم آلية لانسحاب مليشيات الحوثي الإرهابية من موانئ المدينة ومن المدينة في مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل.

فيما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن 16 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال في بيان قبل قليل، إن الخروقات الحوثية استهدفت مناطق التحيتا وحيس والجاح والجبلية، مضيفا: “ندعم موقف الجيش الوطني اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد”.

وتابع: “190 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة من المليشيات الحوثية الإرهابية منذ بدء وقف إطلاق النار”.