الحكومة السودانية: ضبط خلية تتبع لحركة “عبد الواحد” لتنفيذ عمليات اغتيال بين المتظاهرين

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة ارو، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية تتبع لحركة “عبد الواحد مهمتها تنفيذ عمليات اغتيال بين المتظاهرين.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضبط خلية بالدروشاب تتبع للمتمرد عبد الواحد نور بحوزتها أسلحة وذخائر وعبوات مصنعة محليا وأسلحة بيضاء ومخططات معدة لاستهداف ونهب مناطق ومحال تجارية بالخرطوم لتمويل أنشطة وأعضاء الحركة، خلال أعمال المظاهرات.

فيما أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت، الجمعة، لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجدا في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم

وثار عدد من المظاهرات في أحياء الخرطوم وسط تواجد أمني مكثف أمام مساجد العاصمة. وفي أم درمان انطلقت احتجاجات في مجموعة مناطق.

ودعت جماعات معارضة ونشطاء إلى تنظيم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة. ودخلت التظاهرات، الجمعة، يومها العاشر، بخروج احتجاجات على تراجع الأوضاع المعيشية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة من منظمات المجتمع المدني في بيان، الجمعة، أن السلطات السودانية ألقت القبض على تسعة على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل الاحتجاجات الجديدة المتوقعة بعد صلاة الجمعة.

وقال بيان اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات، إن السلطات داهمت اجتماعاً لزعماء المعارضة في الخرطوم. وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف، الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، وكذلك قياديون من حزب البعث، والحزب الناصري.

وجاءت هذه الاعتقالات بعدما دعا تحالف لجماعات المعارضة إلى المزيد من الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.

في المقابل، نفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات.

وكان وزير الإعلانم، أعلن الخميس، أن حصيلة الاحتجاجات في بعض المدن بلغت خلال الأيام الماضية 19 قتيلاً، بينهم اثنان من أفراد الأمن، إلى جانب 187 جريحاً من القوات النظامية، و219 جريحاً من المدنيين.