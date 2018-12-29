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تعزيزات أمنية في باريس.. والشرطة ترفع الطوارئ

تعزيزات أمنية في باريس.. والشرطة ترفع الطوارئ
weam.co/563625
الوئام - متابعات

رفعت الشرطة الفرنسية، الجمعة، حالة الاستعداد القصوى في العاصمة الفرنسية باريس، وأعلنت عن تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير في ليلة رأس السنة في، وخاصة في منطقة الشانزليزيه السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في هذه المناسبة.

وقالت الشرطة في بيان: “في إطار التهديد الإرهابي” الذي لا يزال قائما في البلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه وساحة الايتوال في باريس.

ويتجمع عدد كبير من الفرنسيين في هذه المنطقة للاحتفال ببدء السنة الجديدة، ولكنها ستشهد العام الحالي تجمعا أيضا للسترات الصفراء الذين يتظاهرون منذ أسابيع عدة احتجاجا على سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأعلن أصحاب السترات الصفراء عزمهم القيام بتحرك “غير عنيف” في هذه المناسبة، معتبرين أن العام 2019 “سيكون غنيا بالتغيرات والانتصارات”، حسب ما جاء في صفحتهم على فيسبوك.

وأعرب أكثر من سبعة آلاف شخص عن نيتهم المشاركة في تحرك السترات الصفراء، في حين أكد نحو 58 ألفا اهتمامهم بالأمر.

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