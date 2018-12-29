بيكيه يخطط للاعتزال في 2020.. والترشح لرئاسة برشلونة

برشلونة- الوئام:

يخطط نجم كرة القدم الإسبانية وقائد خط دفاع برشلونة، جيرارد بيكيه، لاعتزال اللعبة في عام 2020، عندما سيكون عمره (33 عاماً)، والإعداد لحملة الترشح لرئاسة النادي الكاتالوني في الانتخابات التي ستنعقد في صيف 2021، بحسب ما كشفت تقارير إخبارية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية أن بيكيه يسعى لتحقيق هدفه الأول الذي كان قد كشف عنه في السابق عقب اعتزال كرة القدم، وهو الترشح لرئاسة النادي الذي ترعرع فيه منذ الصغر وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها التتويج بـ”الليغا” 7 مرات، ودوري الأبطال ثلاث مرات.

وأضافت: “اللاعب الدولي السابق يرغب في دخول سباق الانتخابات المقبلة للنادي، ويثق في امتلاكه لما يؤهله للفوز بها وخلافة جوسيب ماريا بارتوميو”.

وتابعت أن بيكيه حدد أيضاً من سيعاونه في مهمة إدارة النادي، حيث سيلجأ لزملائه السابقين، وفي كارليس بويول الذي يخطط لإقناعه بتولى منصب السكرتير الفني للفريق.

كما يخطط بيكيه بحسب الصحيفة، للاعتماد على أسطورتي خط الوسط، تشافي هرنانديز، وأندريس إنييستا، لقيادة الفريق من على دكة البدلاء.