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في حفل بدبي

الفنان حسين الجسمي: الامارات عين والسعودية عين

الفنان حسين الجسمي: الامارات عين والسعودية عين
weam.co/563640
الوئام - متابعات

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في “دبي أوبرا” تزامنا مع انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2019.

وخلال الحفل رحب الجسمي بالجمهور وقال: “كل عام وأنتم بخير أولاً، عشنا معكم لحظات من العمر، أجمل لحظات السعادة والفخر والنجاح، والشكر لوجودكم أولاً في قلبي، وثانياً في دبي أوبرا.. الوقوف على المسرح له هيبة، ولكن حضوركم له هيبة أكبر”.

وحين طلب منه أحد الحاضرين توجيه التحية إلى السعودية، رد الفنان حسين الجسمي قائلا: “الإمارات عين والسعودية عين”.

وعلى مدار ساعتين، تفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغنيات الجسمي، وغنوا معها، وقدم الفنان الإماراتي مزيجا فنيا من أغنياته القجيمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني من التراث الفني العربي، منها “أما براوة” التي غنتها المطربة المصرية نجاة من ألحان محمد الموجي وكلمات مرسي جميل عزيز، وكذلك أغنية “نسم علينا الهوا” للسيدة فيروز، من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

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