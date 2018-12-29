خبر عاجل

قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي القاهرة

التعليقات: 0

ضمن منافسات الجولة الـ 15

مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي
weam.co/563642
الوئام - متابعات

يستضيف فريق الاتفاق، مساء اليوم، نظيره فريق الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل فريق الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 19 نقطة بينما الاتحاد في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي

يتطلع نادي الاتفاق لاستعادة روح الانتصارات، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الفتح، لتحسين وضعه في جدول الترتيب، بينما يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز الثانى فى مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، لإحياء آماله في البقاء حيث يواجه خطر الهبوط.

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي

يلتقي فريقا الاتفاق والاتحاد على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في تمام الساعة 5:35 بتوقيت مكة المكرمة.

 

 

 

روابط ذات صلة

مصادر: “أحد” يقترب من ضم الحارس العنزي وإسماعيل مغربي

مصادر: “أحد” يقترب من ضم الحارس العنزي وإسماعيل مغربي

تقارير: اتحاد جدة يرصد 14 مليون دولار لضم كينو مهاجم بيراميدز المصري

تقارير: اتحاد جدة يرصد 14 مليون دولار لضم كينو مهاجم بيراميدز المصري

المجمعة تستضيف «ديربي العراقة»

المجمعة تستضيف «ديربي العراقة»

رسميا.. نقل مباراة النصر والفتح من الرياض إلى الأحساء

رسميا.. نقل مباراة النصر والفتح من الرياض إلى الأحساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>