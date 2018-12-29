الوئام - متابعات

يستضيف فريق الاتفاق، مساء اليوم، نظيره فريق الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل فريق الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بينما الاتحاد في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي

يتطلع نادي الاتفاق لاستعادة روح الانتصارات، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع الفتح، لتحسين وضعه في جدول الترتيب، بينما يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز الثانى فى مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، لإحياء آماله في البقاء حيث يواجه خطر الهبوط.

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي

يلتقي فريقا الاتفاق والاتحاد على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في تمام الساعة 5:35 بتوقيت مكة المكرمة.