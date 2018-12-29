مواطن تركي: إذا تحدثت عن أردوغان سيلقيني في السجن

الوئام - متابعات

عكست إجابة مواطن في إسطنبول، ضمن استطلاع للرأي، أجواء الخوف التي تهيمن على تركيا، مع اقتراب موعد انتخابات المحليات التي ستشهدها تركيا في 31 مارس المقبل.

وسئل المواطن عن أجمل مشروع للبلدية في إسطنبول التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، فأجاب قائلا: “أنا لا أتدخل في هذه الأمور.. لا أعرف.. البلدية والدولة وما شابه… أنا لا أتدخل في شؤونها.. أنا أخاف.. لو قولت لك إن حزب العدالة والتنمية سيء والله ليزج بي في السجن غدا، ولذا أقول فقط كل شيء رائع في البلد، والأمور جيدة.. لا أستطيع أن أقول شيئا آخر”.

وخلال فترة قصيرة، انتشر الشريط المسجل للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وتداوله عدد كبير من المتابعين، فيما ذكرت جريدة “زمان” التركية أنه في عام 2017 فتحت النيابات التركية 20 ألف و539 تحقيقا بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، بينما رفعت 6 آلاف و33 دعوى قضائية في هذا الإطار حصل منها أردوغان على تعويضات مادية بقيمة 400 ألف ليرة.