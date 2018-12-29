المحكمة العمالية بجدة تثبت حق موظفة في التعويض

جده - محمد السويهري - الوئام:

قضت المحكمة العمالية في جدة، اليوم السبت، بإلزام شركة تغذية كبيرة بتعويض موظفة سعودية عانت من المماطلة في تسليم حقوقها وتعرضت للفصل التعسفي.

وكانت المحكمة قد نظرت على وجه الاستعجال في مطالبة الموظفة المدعية والتي تتمثل في المطالبة ببدل إجازة غير مستخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويضها عن الفصل غير المشروع، مبرزةً بينتها وهي كشف حساب حوالات الرواتب على حسابها والتي لم تتضمن المبالغ المطالبة بها.

وقررت المحكمة الحكم في غياب ممثل عن الشركة المدعى عليها، وذلك بعد تبليغها تبليغا صحيحا، بإلزام الشركة بتسليم المدعية مقابلًا عن بدل الإجازة وقدره 2793 ريالاً، وتعويض المدعية عن إنهاء العلاقة العمالية بمبلغ وقدره 4000 ريال، وتسليم مكافأة نهاية الخدمة للمدعية بمبلغ 5792 ريالاً، ومنح الموظفة شهادة خدمة عن فترة عملها والتي استمرت 4 سنوات.

وأكدت المحكمة أن الحكم غير خاضع للاعتراض بطرق الاستئناف، لكون القضية من الدعاوى اليسيرة.