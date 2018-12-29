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بنسبة 59%

استطلاع: غالبية المواطنين الأمريكيين يؤيدون عزل دونالد ترامب

استطلاع: غالبية المواطنين الأمريكيين يؤيدون عزل دونالد ترامب
weam.co/563673
الوئام - وكالات

أجرى مركز الدراسات السياسية الأمريكية في جامعة هارفارد، بالاشتراك مع مركز هاريس لاستطلاعات الرأي بالولايات المتحدة، استطلاعا للمواطنين الأمريكيين حول عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت نتائج الاستطلاع، التي نشرتها صحيفة ” ذا هيل”، أن 59% أبدوا رغبتهم في عزل ترامب، أو إخضاعه رسميا لمراقبة الكونجرس، مقابل 41% قالوا إنه ينبغي على الكونجرس عدم اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس.

وشمل الاستطلاع عينة من 1473 ناخبا مسجلا، وأُجري عبر الإنترنت خلال الفترة من 24 – 26 من ديسمبر الجاري.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت يواجه فيه ترامب اتهامات تتعلق بتواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.

كما اتهم الادعاء الفيدرالي، ترامب، أوائل الشهر الجاري في قضية منفصلة تتعلق بتقديم مدفوعات سرية لامرأتين تتهمانه بإقامة علاقات معهما، مقابل شراء صمتهما.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.

 

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