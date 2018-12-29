الداخلية الكويتية تحيل 5 شركات للنيابة العامة لاتجارها بالبشر

الوئام - وكالات

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، عدد خمس شركات إلى النيابة العامة، ووجهة إليها تهمة الاتجار بالبشر.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر أن قرار الإحالة جاء بعد أن توصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن تلك الشركات تاجرت بإقامات نحو 2000 عامل بإصدار تأشيرات وهمية لهم لتحصّل من تلك التجارة المجرّمة، التي تصل عقوبتها إلى السجن، مبالغ كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تركز على مكافحة هذه الجرائم، بعدما كشفت تحرياتها عن وجود عمالة سائبة في عدد من المناطق تعود لشركات مغلقة وأخرى لا مقار لها”.

وأوردت المصادر أن الداخلية أحالت إلى النيابة هذا العام قرابة 10 قضايا من هذا النوع، تتضمن أعدادا كبيرة من العمالة، بعضها دخل إلى البلاد وآخرون مازالوا ينتظرون.

مبينة أن النيابة أصدرت قرارات بحجز العمالة على ذمة التحقيقات، مع انتظار الملفات الأخرى التي ترد إليها من الداخلية للتحقيق معها في ضوء التحريات والأدلة المحالة.