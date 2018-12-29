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عشية الانتخابات

بنجلادش تنشر 600 ألف عنصر أمن

بنجلادش تنشر 600 ألف عنصر أمن
weam.co/563687
واس - الوئام:

عززت بنجلادش إجراءاتها الأمنية السبت، سعيًا لاحتواء أعمال عنف محتملة خلال الانتخابات العامة المتوقع أن تفوز فيها رئيسة الحكومة الشيخة حسينة بولاية رابعة.
ونشرت السلطات نحو 600 ألف عنصر من الشرطة والجيش وقوات أمن أخرى قبيل انتخابات غدًا الأحد، وفقًا لمسؤول كبير، في أعقاب حملة شهدت اشتباكات دامية. وتتولى هذه القوات مهمة تأمين نحو 400 ألف مركز اقتراع، وهي تتألف من قوة التدخل السريع وقوات من البحرية وحرس الحدود وخفر السواحل ووحدات احتياط .
وقال رئيس اللجنة الانتخابية رفيق الإسلام: “ضمنا أعلى مستوى من الأمن حسب قدرة البلد”.
وتابع “نأمل بأن تكون هناك أجواء مسالمة”. وقبل أقل من 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع، كان التواجد المكثف لقوات الأمن واضحًا في شوارع دكا. ويأتي ذلك بعدما اندلعت اشتباكات في الأيام الماضية بين مناصري الحزب الحاكم رابطة عوامي، ومؤيدي المعارضة الأساسية حزب بنغلادش القومي.

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