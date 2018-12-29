صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جديدة

وكالات - الوئام:

ينافس محمد صلاح أيقونة منتخب مصر وهداف ليفربول مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إضافة إلى النجمين البرازيليين المعتزلين رونالدو ورونالدينيو على نيل جائزة “أسطورة كووورة” ضمن جوائز “جلوب سوكر” العالمية خلال حفل في دبي يوم الخميس المقبل.

ورشحت لجنة تحكيم الخماسي لنيل الجائزة بالنظر إلى أكثر اللاعبين الذين يتمتعون بشعبية حول العالم خلال القرن 21 فضلا عن الانجازات الفردية والجماعية.

وطرح موقع (كووورة) على الانترنت استفتاء للجماهير يستمر حتى يوم الخميس لاختيار الفائز على هامش حفل النسخة العاشرة من جوائز “جلوب سوكر”.

وسيحدد الفائز بناء على أصوات مستخدمي موقعي “كووورة” و”جلوب سوكر” إضافة إلى أصوات لجنة التحكيم.

وتضم اللجنة العديد من الرموز الرياضية مثل المدربين الايطاليين أنطونيو كونتي ومارتشيلو ليبي والنجمين البرتغاليين

لويس فيجو وديكو والفرنسي ايريك أبيدال بجانب أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي السابق لنادي ميلانو وعدد من المسؤولين والحكام والصحفيين الأوروبيين والعرب.