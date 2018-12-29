خبر عاجل

قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي القاهرة

التعليقات: 0

من

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جديدة

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جديدة
weam.co/563688
وكالات - الوئام:

ينافس محمد صلاح أيقونة منتخب مصر وهداف ليفربول مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إضافة إلى النجمين البرازيليين المعتزلين رونالدو ورونالدينيو على نيل جائزة “أسطورة كووورة” ضمن جوائز “جلوب سوكر” العالمية خلال حفل في دبي يوم الخميس المقبل.

ورشحت لجنة تحكيم الخماسي لنيل الجائزة بالنظر إلى أكثر اللاعبين الذين يتمتعون بشعبية حول العالم خلال القرن 21 فضلا عن الانجازات الفردية والجماعية.

وطرح موقع (كووورة) على الانترنت استفتاء للجماهير يستمر حتى يوم الخميس لاختيار الفائز على هامش حفل النسخة العاشرة من جوائز “جلوب سوكر”.

وسيحدد الفائز بناء على أصوات مستخدمي موقعي “كووورة” و”جلوب سوكر” إضافة إلى أصوات لجنة التحكيم.

وتضم اللجنة العديد من الرموز الرياضية مثل المدربين الايطاليين أنطونيو كونتي ومارتشيلو ليبي والنجمين البرتغاليين
لويس فيجو وديكو والفرنسي ايريك أبيدال بجانب أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي السابق لنادي ميلانو وعدد من المسؤولين والحكام والصحفيين الأوروبيين والعرب.

روابط ذات صلة

الوحدة يعلن: النمر تعرض لثلاثة كسور في الوجه وفقد أحد أسنانه

الوحدة يعلن: النمر تعرض لثلاثة كسور في الوجه وفقد أحد أسنانه

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد بث مباشر اليوم 29-12-2018 الدوري السعودي

بعد الضغط.. روسيا تتعاون مع مكافحة المنشطات

بعد الضغط.. روسيا تتعاون مع مكافحة المنشطات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>