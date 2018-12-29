الأمر بالمعروف يجري جولات ميدانية في الأسواق والحدائق

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في تنفيذ خطته الميدانية، خلال فترة إجازة الربيع لهذا العام، بالعدد المناسب من الأعضاء، للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة.

وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تواجد فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لحضور صلاة الجماعة، وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، ومعالجة المخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما تتضمن الخطة إبراز الجانب التوعوي من خلال إقامة المعارض وبث الرسائل التوجيهية من خلال الشاشات التوعوية في الأسواق.

من جانبه، أكد الشيخ فؤاد بن سعود العمري، مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، على الأعضاء المشاركين، أهمية القيام بالعمل المناط بهم وفق الأنظمة والتعليمات.

وأشاد العمري، في بيان، بالدعم غير المحدود من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل وسمو نائبه.

وتأتي خطط العمل الميداني خلال الإجازات والعطل إنفاذا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.