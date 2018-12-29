من يخطف الثلاث نقاط في “مواجهة الغيابات”؟

إبراهيم آل صالح - الوئام

يحل الهلال مساء غدٍ الأحد ضيفا على فريق التعاون بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن لقاءات الجولة الـ15 والأخيرة في الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريق الهلالي اللقاء وسط غيابات كثيرة تصل إلى 10 لاعبين، أبرزهم في التشكيلة الأساسية، بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب السعودي، استعدادًا للبطولة الآسيوية. بينما يغيب من التعاون لاعبين بسبب الإيقاف.

ومن الهلال يغيب كل من حارس المرمى علي الحبسي، ومحمد البريك، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعمر خريبين، وعبدالملك الخيبري. بينما يغيب من التعاون مد الله العلياني وهداف الفريق تاوامبا.

وكان الهلال والتعاون التقيا بدوري المحترفين 15 مرة، استطاع الأول خلالها أن يفوز في 11 لقاء، بينما تمكن التعاون من تحقيق انتصارٍ وحيد على الهلال، وتعادلا في 3 لقاءات. وكان آخر لقاء بينهما في الجولة 15 من الموسم الماضي، والذي انتهى لصالح الهلال، بهدف دون رد سجله ياسر الشهراني.

تشكيلة الفريقين المتوقعة

التعاون: كاسيو، ماتشادو، العبسي، نايف موسى، المفرج، سعيد الدوسري، أميسي، ربيع سفياني، جهاد الحسين، هيلدون، عبدالفتاح آدم.

الهلال: عبدالله المعيوف، البقعاوي، كادش، جحفلي، بوتيا، كنو، ادواردو، كاريلو، أحمد أشرف، ريفاس، قوميز

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري بـ35 نقطة، ويسعى للابتعاد عن منافسه النصر الذي يأتي ثانيا بـ33 نقطة. فيما يأتي التعاون في المركز الرابع بـ24 نقطة، ويطمح في الاقتراب من المركز الثالث الذي يحتله الشباب بـ29 نقطة، والابتعاد عن منافسيه الوحدة والأهلي.