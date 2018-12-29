اتهام قنصل إيران بالتخطيط لعمليات اغتيال في أفغانستان

تقدم مدير دائرة الإرهاب في شرطة إقليم هرات بأفغانستان فضل الرحمن خادم، بدعوى قضائية ضد قنصل عام إيران، وفقا لوكالة “باجوك ” الأفغانية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن “قنصل عام إيران متهم بالوقوف وراء هجمات ضد شخصيات وعمليات قتل من بينها اغتيال شقيق مدير دائرة الإرهاب في شرطة إقليم هرات”.

وقال فضل الرحمن خادم، بعد يومين من مقتل شقيقه، إن سلسلة الهجمات الموجهة في إقليم هرات، حدثت بناء على توجيهات محمود أفخامي رشيدي، القنصل العام الإيراني في الإقليم.

وأضاف أنه منذ بداية اضطلاع الراشدي بمهامه، تم إلقاء القبض على 134 شخصًا، بينهم 4 إيرانيين، فيما يتعلق بالقتل المستهدف، حيث اعترف معظم المحتجزين باستهدافهم شخصيات مشهورة وكبار رجال الأمن في حرات بناءً على توجيهات من مليشيا”الحرس الثوري” الإيراني.

وقال “خادم” إن التحقيقات التي أجريت على مدى السنوات القليلة الماضية أظهرت أن الرصاص أطلق على رؤوس وصدور الضحايا على يد مهاجمين مدربين ومحترفين.

وأكد أن الأجهزة الأمنية الإيرانية عرضت 100 ألف روبية باكستانية (718.78 دولارا أمريكيا) مقابل هجوم واحد مستهدف.

وتابع: “لقد اعتقلنا وحددنا هوية الإرهابيين، نحو 80% من الهجمات خطط لها ودبرها القنصل الإيراني محمود أفخامي رشيدي”.

وحذر من أنه إذا تجاهلت الحكومة القضية، فإن الشعب سيظهر ردة فعل ضد تدخل إيران في أفغانستان.