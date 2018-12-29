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سلموها لأنفسهم

“بالخداع و المماطلة” .. الحوثيون يفشلون اتفاق تسليم ميناء الحديدة

“بالخداع و المماطلة” .. الحوثيون يفشلون اتفاق تسليم ميناء الحديدة
weam.co/563708
الوئام-متابعات

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة اليمنية، السبت، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أفشلت إجراءات اتفاق تسليم ميناء الحديدة الإستراتيجي، وذلك في إطار مماطلتهم لتنفيذ اتفاق السويد الذي تم التوقيع عليه، هذا الشهر، برعاية الأمم المتحدة، للانسحاب من المدينة الساحلية وموانئها.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي قامت بإجراءات شكلية لتسليم ميناء الحديدة، عبر تسليم عناصر من الميليشيات ترتدي ملابس مدنية الميناء لعناصر أخرى تتبعها، ترتدي ملابس قوات أمنية وخفر السواحل.

ووصف مراقبون محليون هذه الإجراءات بـ”الهزلية”، وبأنها “استخفاف بالعقول، وسخرية من لجنة المراقبين في الأمم المتحدة”.

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