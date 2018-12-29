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ميسي يهزم رونالدو في صراع هداف 2018

ميسي يهزم رونالدو في صراع هداف 2018
weam.co/563712

هزم الأرجنتيني ليونيل ميسي غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق هداف عام 2018.

رونالدو فشل في الوصول لرقم تعود على تحقيقه في مشواره الكروي، للمرة الأولى منذ 7 أعوام، إذ تعود على تسجيل 50 هدفا في العام، إلا أنه فشل بالوصول لهذا الرقم، بعد أن خاض مباراته الأخيرة في السنة السبت.

ورغم تسجيله هدفين خلال لقاء فريقه الذي انتصر فيه على سمبدوريا بنتيجة 2-1، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، إلا أن رونالدو أنهى العام بـ49 هدفا. 

وفشل رونالدو باللحاق بغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي سجل 51 هدفا في 2018.

 

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