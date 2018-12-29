اتي الشرقية …يعمق جراح #الاتحاد ويبقيه يصارع الهبوط #الاتحاد_الاتفاق

الوئام-متابعات

فاز فريق الاتفاق على الاتحاد، اليوم السبت ، في مباريات الجولة 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد في الدمام بملعب الأمير محمد بن فهد.

وسجل هدف فريق الاتفاق والمباراة الوحيد اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 26.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة ليرتقي للمركز الثامن، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

وكانت ثلاث مباريات قد لعبت يوم الجمعة، حيث حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء الأول والذي جمع الفتح مع ضيفه النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وارتفع رصيد الفتح إلى 19 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل النصر إلى 33 نقطة في المركز الثاني.

ومن جانبه، فاز فريق الشباب 3-1 على الحزم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في بريدة.

وسجل أهداف الشباب آرثر كروز في الدقيقة 7 وفاليريكا جامان في الدقيقة 22 وويرجستون صوماليا في الدقيقة 71، بينما أحرز فاجنر أليماو هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 27.

ووصل رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي سياق متصل، فاز فريق الوحدة على الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، بهدف من توقيع روميلو أوتيرو بعد مرور خمس دقائق من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الأهلي في المركز الخامس عند نفس العدد من النقاط.

وكانت مباريات الجولة قد انطلقت يوم الخميس بمباراتين، حيث فريق الباطن بهدفين دون رد على ضيفه القادسية بملعب نادي الباطن، بهدف حمل توقيع اللاعب كريستيان دا كروز “ق 65 و90”.

ووصل الباطن إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وفي سياق متصل، فاز فريق الفيصلي بهدف نظيف على نظيره الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وسجل اللاعب دييجو كالديرون هدف فريق الفيصلي واللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتختتم يوم الأحد مباريات الجولة الخامسة عشر والأخيرة من عمر الدور الأول، بمباراتين، يحل في الأولى، الرائد ضيفاً على أحد في ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

ويمتلك الرائد 18 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يبلغ رصيد أحد 6 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي ختام مباريات الجولة، يلعب التعاون مع الهلال بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 24 نقط