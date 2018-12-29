“كنسول 911” ينقل زوار الجنادرية إلى أجواء العمليات الأمنية

الوئام- الرياض

مابين متصل يطلب المساعدة وموظف يجيبه ويتفاعل معه انتقل زوار “الجنادرية ٣٣” إلى أجواء مركز العمليات الأمنية الموحدة في مكة المكرمة عبر كنسول 911 المتواجد في أرض المهرجان، بعد أن أتاح الجناح للزوار بالإستماع لبعض المكالمات المسجلة فعليا في المركز وتم التعامل معها في حينه، و تنوعت البلاغات التي استمع لها الزوار مابين خدمات انسانية، وخدمات أمنية، واستفسارات أخرى مختلفة.

ويستعرض جناح مركز العمليات الأمنية الموحدة “911” بالجنادرية هذا العام ومن خلال شاشات متخصصة البث المباشر من كاميرات المتابعة الأمنية بالعديد من المواقع بالعاصمة وعدد من المدن ، إذ تتمتع جميع الكاميرات المنتشره بالدقة العالية والقدرة على مشاهدة أدق التفاصيل في مختلف مناطق ومدن المملكة.

هذا وقد تم تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مكة المكرمة في موسم حج عام 1436 هـ من قبل سمو وزير الداخلية ، فيما يجري العمل حالياً على إنشاء مراكز لبقية المناطق، ويضم المركز جميع الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها.