حفيد الخميني يعترف: لا ضمان لبقاء نظام إيران

الوئام - متابعات

اعترف حسن الخميني، حفيد آية الله الخميني، مؤسس النظام الإيراني، بأنه لا ضمان لبقاء النظام الإيراني على هذه المنوال، وأن رضا الناس يشكل الأساس لأي مجتمع.

وحذر، حفيد الخميني، المسؤولين الإيرانيين بضرورة مراعاة مبادئ السلوك البشري والأخذ بعين الاعتبار قواعد البقاء أو السقوط، وشدد على أنه في غير هذه الحالة لا ضمان لبقائهم في الحكم، على حد تعبيره.

وأضاف أنه في حال عدم الالتزام بالقواعد ستضيع الساحة من النظام الإيراني.

وقال خلال كلمته في “حسينية إرشاد” بالعاصمة الإيرانية طهران: “يجب فهم أسس سلوك الإنسان وأسباب البقاء والسقوط، بغية مراعاتها في الحياة ففي غير هذه الحالة لا توجد ضمانات أن نبقى نحن ويرحل غيرنا، إذا لم تراعوا القواعد فسيأخذون الساحة منكم”.

وفي هذا السياق، سرد حسين الخميني، الذي يعتبر كبير أسرة مؤسس النظام الإيراني وسادن مرقد آية الله الخميني، أسباب سقوط الأنظمة قائلا: “لو رأيتم الاهتمام فقط بالشكليات في المجتمع بدلاً من أسس العلاقات الاجتماعية وأمهات المشاكل فيه، اعلموا أن ذلك ينذر بعواقب غير سعيدة للحكومات”.

وفي ختام كلمته قال محذراً حاكم بلاده: “علينا أن نخشى اليوم الذي تنهار المناصب وتتغير الأدوار” في إشارة إلى خطر سقوط النظام.

وتزامناً مع اتساع المظاهرات والاحتجاجات في إيران خاصة بين العمال والمعلمين والموظفين بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وفقدان الحريات السياسية، فقد عبر الكثير من المسؤولين الحاليين والسابقين في النظام الإيراني عن خشيتهم من انهيار النظام نظام.

وضربت تظاهرة شارك بها عدد كبير من طلاب “الجامعة الإسلامية الحرة”، طهران احتجاجا على مقتل 10 من زملائهم في حادث حافلة للركاب كانت تقلهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن القوى الأمنية انتشرت في ساحة جامعة العلوم والبحوث بشكل كثيف.