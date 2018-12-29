القبض على شخص سرق مركبة وبداخلها طفلة على طريق بيشة – الرين

الوئام-متابعات

ألقت الفرق الأمنية بمحافظة بيشة القبض على شخص قام بسرقة سيارة بداخلها طفلة تبلغ 8 سنوات من العمر على طريق بيشة – الرين.

وأكدت الجهات الأمنية أن هناك معلومات قد وردت بسرقة سيارة وبداخلها طفلة على الطريق المذكور،فقامت الفرق الأمنية الخاصة بمركز شرطة الجنينة شمال بيشة بإقامة كمين محكم ،فقام الجاني بالاصطدام بدورية من الدوريات مصيبا فردين بإصابات طفيفة، ولاذ بالفرار متجها نحو بيشة ولكن دوريات الأمن في بيشة استطاعت من تضييق الخناق عليه وألقت القبض عليه، رغم مقاومته لرجال الأمن فيما لم تصب الطفلة بأذى

وقامت الشرطة بتسليم الطفلة إلى ذويها ،الذين عبروا بدورهم عن شكرهم لرجال الشرطة مثمنين حرصهم على حياة طفلتهم أثناء مطاردة الجاني