الجيش اليمني يحرر مواقع في حجة ويدمر دوريتين للحوثيين بصعدة

الوئام - متابعات

حررت قوات الجيش اليمني بعدعم من قوات التحالف العربي، السبت، سلاسل جبلية في محافظة حجة، فيما شنت هجوما على مواقع حوثية ودمرت دوريتين عسكريتين للمليشيا بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الحصنين وكرس الوهاب المطلة على الخط الدولي الرابط بين حرض والحديدة في عزلة الشعاب شرق مدينة حرض التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري أن “قوات الجيش شنت هجوماً مباغتاً، وأطبقت حصاراً خانقاً على المليشيا الانقلابية داخل مدينة حرض وقرى المخازن ومزارع النخيل بشكل كامل، وأصبحت طلائع الجيش الوطني في جبهة حيران على وشك الالتحام بأبطال الجيش في محور حرض، حيث أصبحت المسافة الفاصلة بينهم أقل من 1 كم”.

وأسفرت المعارك عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي محافظة صعدة لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة الشامية شمال غربي المحافظة.

وذكر قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي أن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على أحد مواقع تمركز المليشيا في جبهة “الشامية”، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر الحوثية، وتدمير دوريتين عسكريتين تابعتين لهم.