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ليفربول يسحق أرسنال بخماسية ويواصل صدارة الدوري الإنجليزي

ليفربول يسحق أرسنال بخماسية ويواصل صدارة الدوري الإنجليزي
weam.co/563740

سحق فريق ليفربول ضيفه أرسنال (5-1) في المباراة التي جمعهما، اليوم، على ملعب “انفيلد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم أرسنال بهدف سريع سجله لاعبه أينسلي مايتلاند نيلس، بحلول الدقيقة الحادية عشرة.
ورد النجم البرازيلي روبرتو فرمينو الصاع صاعين وسريعا بإحرازه هدفين متتاليين للريدز، في الدقيقتين (14 و16).
وأضاف المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 32.
وعزز النجم المصري محمد صلاح تقدم ليفربول، بتسجيله الهدف الرابع له من ضربة جزاء، في نهاية الشوط الأول.
وعاد روبرتو فرمينو، في الدقيقة الـ 65، ووقع على الهدف الشخصي الثالث له “هاتريك” والخامس لفريقه، سجله من ضربة جزاء أخرى.

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