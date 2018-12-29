انشر فيديو .. تتفاعل معك شركة المياه الوطنية .. و الخلل مستمر

الوئام-متابعات

اضطر مواطن لنشر مقطع فيديو يشير فيه إلى خلل في عداد المياه بمنزله،

وهكذا كان حال شركة المياه في التفاعل مع مقطع فيديو ليس بالأول الذي يتم نشره عبر مواقع التواصل.

ووثق مواطن في مقطع فيديو خطأ في عداد المياه التابع لشركة المياه الوطنية،مشيرا إلى أنه اضطر لإتلافه والاستغناء عنه بصهاريج المياه التي يكلفه الواحد منها مايقارب 170 ريالًا بدلًا من الفواتير الفلكية.

وطلبت شركة المياه الوطنية عبر حسابها في “تويتر” ‏من مواطن قام بنشر فيديو، وهو يقوم بتكسير عداد المياه، للتواصل معها بهدف التحقق من الفاتورة، وذلك من خلال قنوات الشركة الرسمية.

وعلق مغردون على تغريدة شركة المياه الوطنية بأن لديهم حالات مشابهة وتشهد فواتير المياه لديهم أرقامًا خيالية يضطرون معها لتكبد الخسائر في مراجعتها.