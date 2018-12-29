طهران ترفع مخصصات الحرس الثوري 25% رغم اقتصادها المتهاوي

الوئام - متابعات

خفّضت إيران مخصصات وزارة الدفاع، في مشروع موازنة العام 2019، مقابل رفع مخصصات الحرس الثوري.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مخصصات الإنفاق الدفاعي كانت حوالي 17 مليار دولار خلال العام 2018 لتنخفض إلى النصف في موازنة 2019.

ورغم تدهور الأحوال الاقتصادية في إيران، ومعاناة الشعب الذي لجأ إلى تظاهرات عمت المدن الإيرانية، جراء العقوبات الأميركية، إلا أنها رفعت حصة الحرس الثوري في موازنة 2019 إلى حوالي 6 مليارات دولار بعد أن كان حوالي 4.8 مليارات دولار في 2018، ما يعني زيادة بنسبة 25%.

ومنذ تجدد العقوبات الأمريكية تراجعت قيمة الريال الإيراني بنحو 70 في المائة من قيمته منذ مايو الماضي.

وأدت محاولة الحكومة الإيرانية على استقرار العملة من خلال وضع تسعيرة رسمية للريال أمام الدولار إلى نتائج عكسية، حيث زادت وتيرة تدهور الريال