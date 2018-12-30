ميليشيا الحوثي تعتقل نائب رئيس اتحاد الكتاب اليمني

الوئام - متابعات

في امتداد نشاطها الإجرامي إلى الكتاب والأدباء والمثقفين وقمعهم، قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، باعتقال الشاعر أحمد خرصان نائب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في اب وأودعوه السجن.

من ناحية أخرى، قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، السبت، إن مليشيا الحوثي الإيرانية، تنهب المساعدات الإنسانية المُقدَّمة للشعب اليمني.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن “فضيحة نهب المليشيا الحوثية الإيرانية للمساعدات الإنسانية (السلة الغذائية) المُقدَّمة من منظمة الغذاء العالمي للعاملين في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر، وعددهم 1200 موظف، ولمدة عام كامل، هو نموذج لعمليات النهب الواسع التي مارستها المليشيا للمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في مناطق سيطرتها”.

وتابع: “إذا كانت المليشيا الحوثيةقامت بنهب السلة الغذائية الخاصة بالإعلاميين، رغم نهبها مرتباتهم منذ أكثر من عامين، فكيف هو الحال ببقية موظفي ومؤسسات الدولة، وما هو وضع المواطنين العاديين الذين لا يجدون أي قناة للتواصل مع المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة؟”.

ودعا الإرياني “منظمات الإغاثة الدولية إلى سرعة مراجعة شاملة لأدائها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم استغلال ومتاجرة هذه المليشيا بالأوضاع المتردية للمواطنين، وملف الإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن لنهب وتكديس المليارات على حساب معاناة الناس”.