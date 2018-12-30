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من واقع تعميمين جديدين

وكيلة وزارة التعليم: لم نفرض شكلا محددا للحجاب في المدارس

وكيلة وزارة التعليم: لم نفرض شكلا محددا للحجاب في المدارس
weam.co/563758
الوئام-متابعات

جددت وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي،هيا العواد،اليوم، تأكيدها على أن وزارة التعليم لاتفرض شكلًا محددًا للحجاب.
واستشهدت “العواد” بتعميمين حديثين يلغيان ماقبلهما، وذلك ردًا على ما يثار حول ‎الحجاب وعن مدى سريان تعاميم قديمة لوزارة التعليم تفرض شكلاً معيناً للحجاب، مؤكدةً على أن التعميمين ليس فيهما فرض لأي شكل من أشكال الحجاب.
وأكدت “العواد” أنه لولي أمر الطالبة اختيار شكل الحجاب المناسب بما يتوافق مع هذين التعميمين .
وفي التعميمين اللذين أصدرهما وزير التعليم السابق في شهري شوال،وذو الحجة من العام 1429 لم يتم التطرق فيهما إلى شكل الحجاب وإنما كانا يتضمنان على الالتزام بالحجاب الشرعي.

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