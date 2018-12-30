“إنها تتجرع الموت ومنعوا عنها الطبيب”.. ديلي ميرور تفضح القمع الإيراني

الوئام - متابعات

سلط تقرير لصحيفة ديلي ميرور الضوء على آلة القمع في السجون الإيرانية، من خلال قصة مأساة الأم البريطانية المعتقلة منذ 1000 يوم، بسبب مخاوف صحية جديدة وهي في حالة ألم مستمر تقريبا، كما كشف زوجها.

وأعادت طهران السيدة البريطانية الإيرانية نازانين زاغارى راتكليف إلى سجن، بعد أن رفض القضاء الإيرانى طلب تمديد إطلاق سراح مؤقت مدته 3 أيام.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن إيران أطلقت سراح نازانين بعد قضائها أكثر من عامين بالسجن على خلفية اتهامات بالتجسس على إيران فى خطوة فاجأتها وعائلتها أيضا.

وقال ريتشارد زوج البريطانية المعتقلة في إيران نازانين زاجاري، إنه وجد مزيدا من الكتل في ثديها لكن رؤساء السجن يرفضون السماح لها بمقابلة طبيب.

في مقابلة خاصة مع صحيفة “صنداي ميرور”، ريتشارد تعهد بتصعيد الأمر لتحرير زوجته البريطانية، وقال إن نازانين تعاني من ألم بسبب حالة عصبية غير مشخصة وتحتاج إلى تصوير أشعة للثدي والتصوير بالرنين المغناطيسي بعد العثور على كتل في ثديها للمرة الثانية.

وأضاف ريتشارد: “لقد عثرت على بعض الكتل الجديدة في الأسابيع القليلة الماضية وهي متحجرة. إنها حقا بحاجة إلى أشعة الثدي مرة أخرى. يعتقد طبيب السجن أن الألم في رقبتها وذراعيها وساقيها، خاصة على الجانب الأيمن، مرتبط بجهازها العصبي، وتحتاج حقًا لرؤية طبيب أعصاب لمعرفة ما يجري”.

ووفقا لتصريحات زوج البريطانية المعتقلة، فإن المشكلة هي أن الحرس الثوري الإيراني وراء أي قرارات تتخذها سلطات السجن، وهؤلاء معدومي الإنسانية لا يهمهم إذا كانت تعاني أو حتى تواجه الموت”.

“إنهم لا يهتمون إذا كانت في حالة ألم أو كانت حياتها في خطر من خلال عدم إعطائها العلاج الطبي، ولكنهم لا يريدون لها أن تموت لأن ذلك لا يخدم أي غرض لأنه لا يمنحهم أي نفوذ”.

ويكشف ريتشارد، الذي حرم من تأشيرة لزيارة إيران، أنه سيقدم خطة جديدة إلى وزير الخارجية جيريمي هانت بخطة جديدة جريئة لتحرير زوجته.