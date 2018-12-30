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بداية من العام المقبل

“واتس آب” يعلن عن إضافة الإعلانات التجارية إلى “الدردشة”

“واتس آب” يعلن عن إضافة الإعلانات التجارية إلى “الدردشة”
weam.co/563763
الوئام-متابعات

قررت شركة “واتساب” أنها ستضيف الإعلانات التجارية إلى الدردشات في العام المقبل .

و أعلن نائب رئيس شركة “واتس آب“، كريس دانيلز، أنّ تطبيق المحادثات الفوري الشهير سيضيف الإعلانات التجارية إلى “الدردشات” في العام 2019، وذلك ليكون دخلًا أساسيًا لشركتهم، وفرصة لوصول شركات الأعمال إلى عملاء جدد عبر تطبيقهم.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، اليوم السبت، أنّ “إعلان دانيلز، يأتي بعد تضارب الأنباء ما بين النفي والتأكيد، حول إدراج الإعلانات عبر التطبيق”.

وكان المؤسس المشارك في الشركة، بريان أكتون، صرّح سابقًا عن إدراج الإعلانات عبر خاصية الحالة فقط العام المقبل.

 

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