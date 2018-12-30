شركة دولية: سحب تنظيم كأس العالم من قطر “قريبا للغاية”.. وبريطانيا الأقرب

الوئام - متابعات

وقالت شركة “كورنرستون جلوبال أسوسياتس” العالمية، المتخصصة في مجال الإدارة، إن هناك أسباب تثبت أن الدوحة تتعرض حاليا لخطر حقيقي، يهدد بتجريدها من حق تنظيم كأس العالم، وإمكانية انتقاله لدولة أخرى، حيث إن بريطانيا على رأس الدول المرشحة لذلك.

وسلطت الشركة العالمية في تقرير لها، تفاصيل بشأن الملف الذي قدمته إنجلترا قبل نحو ثماني سنوات للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بهدف تنظيم مونديال عام 2018 الذي ذهب إلى روسيا في نهاية المطاف، بجانب التوصيات بشأن التحسينات التي يجب إدخالها على ملاعب الكرة الإنجليزية لجعلها مؤهلة لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، بهدف نقله الحتمي من الدوحة.

وأضافت أن الأسباب التي ترجح اتجاه “الفيفا” لاختيار بديل عن قطر، لا تقتصر على اتهامات الرشوى لشخصيات بارزة في الاتحاد، مرورا بالأزمات الاقتصادية والممارسات الإرهابية التي تطارد تنظيم الحمدين، فضلا عن الشكوك حول مدى إمكانية أن تنتهي من تنفيذ منشآت البنية التحتية المرتبطة بالمونديال في موعدها.

وأشار إلى أنه بالنقيض فإن بريطانيا جاهزة للغاية لاستضافة مونديال 2022 بالرغم من الوقت القصير المتبقي على إقامته، وفقا للعرض الذي قدمه الاتحاد الإنجليزي مسبقا لاحتضان البطولة السابقة، والذي تضمن الاستعداد لإقامتها على 17 ملعبا، تتوزع على 12 مدينة، من بينها العاصمة لندن ومدينتا ليفربول ومانشستر.

ورجحت إمكانية سحب حق التنظيم من الدوحة، استنادا لعدة أحداث تاريخية سابقة منها أنه في ثمانينيات القرن الماضي، تم تجريد كولومبيا من حق استضافة مونديال 1986، وإسناده إلى المكسيك، بسبب أزماتها المالية الضخمة حينذاك.