هطول أمطار رعدية بالشمالية والشرقية والقصيم

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مناطق الرياض والقصيم والقريات طريف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ويتوقع نشاط في الرياح السطحية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض وحائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة الجوف كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على المناطق الغربية والشمالية الغربية من المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي و جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.