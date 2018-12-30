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محمد صلاح أثار اهتمام أكبر الأندية الأوروبية

صفقة ريال مدريد مع ليفربول لخطف «الخرافي»

صفقة ريال مدريد مع ليفربول لخطف «الخرافي»
weam.co/563771
مدريد- الوئام:

يبدو أن ريال مدريد لم يستسلم بعد من أجل الظفر بخدمات نجم ليفربول الإنجليزي الأول، المصري محمد صلاح، إذ أن النادي الإسباني يخطط لإدراج أحد نجومه في صفقة تبادلية، على أمل إقناع “الريدز” السماح لـ”الفرعون” بالرحيل إلى “الميرنغي”.

وليس خافياً أن محمد صلاح يُثير اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، فالنجم المصري قدم موسماً خرافياً مع ليفربول، وكاد يتوج معه بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يسعى النادي الإنجليزي إلى الفوز بها في أقرب وقت ممكن.

ويقدم محمد صلاح (26 عاماً) حالياً موسماً ممتازاً مع ليفربول، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 51 نقطة، إذ يركز “الريدز” بشكل كبير على الفوز بلقب “البريميرليغ” الغائب عن خزائن النادي منذ عدة سنوات.

وتشير عدة تقارير صحافية إلى أن ريال مدريد سينصب شباكه مرة ثانية حول نجم ليفربول الأول، إذ ذكر موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي أن “الميرنغي”، يريد الظفر بخدمات محمد صلاح نهاية الموسم الكروي الحالي.

وتابع الموقع الفرنسي بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع محمد صلاح على رأس قائمة الصفقات الكروية التي يريد النادي الملكي إبرامها، لاسيما وأن الفريق الإسباني العملاق في حاجة إلى دماء جديدة، من أجل المنافسة على كل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

وأردف نفس المصدر أن ريال مدريد على استعداد لإدراج نجمه الشاب ماركو أسينسيو في الصفقة، من أجل إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023، وتبلغ قيمة النجم المصري المالي حالياً حوالي 150 مليون يورو، حسب موقع “ترانسفر ماركت”.

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