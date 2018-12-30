بريطانيا تنفق الملايين تحسباً للخروج من الاتحاد دون اتفاق

لندن- الوئام:

وقعت الحكومة البريطانية اتفاقات بقيمة 108 ملايين جنيه إسترليني (137 مليون دولار أمريكي) مقابل رحلات عبور إضافية لشحنات البضائع، فيما يتزايد الضغط من أجل تبني خطط للطوارئ في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.

وإذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق بشأن التجارة والحدود فسوف يتم إيقاف العمل بقواعد الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بين عشية وضحاها، ويمكن للشركات أن تواجه تأخيرات مكلفة لنقل البضائع من وإلى البلاد.

ووقعت وزارة النقل البريطانية فيما يبدو أنه توقع لمثل هذا السيناريو، عقوداً مع شركة “بريتاني فيريز” الفرنسية للعبارات، وشركة “دي إف دي إس” الدنماركية و”سيبورن فرايت” البريطانية، حسبما أفادت وكالة أنباء “برس أسوشيشن”.

وأضافت “برس أسوشيشن” أن وزارة المواصلات ذكرت أن الحكومة لم تصدر طلبا رسميا للمناقصة ووصفت الحكومة الوضع بأنه ذو أهمية شديدة وأنه تسبب في أحداث لا يمكن توقعها.

وقال متحدث باسم الوزارة: في حين أن الوزارة ملتزمة بالعمل على ضمان التوصل إلى اتفاق بنجاح، فهي تساعد على ضمان أن تكون بقية الحكومة مستعدة تماما لمجموعة من السيناريوهات.

وتبلغ قيمة العقد مع “بريتاني فيريز” 46.6 مليون جنيه، وسيضيف العقد 19 رحلة عودة إلى ثلاث طرق بين بريطانيا وفرنسا، حسبما أفادت وكالة أنباء “برس أسوشيشن”.