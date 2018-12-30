المريخي ومطر يصدحان شعراً وسط الجماهير بمكة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

شارك الشاعر الكبير خالد المريخي والمنشد المشهور الدكتور فهد مطر في فعاليات مهرجان عسفان 2 بمكة المكرمة بالعديد من الشيلات والأناشيد والقصائد المميزة على المسرح الكبير للمهرجان وسط حضور جماهيري كبير.

وشارك المنشد الدكتور فهد مطر جمهوره بعدد من الشيلات والأناشيد المميزة كما قدم الشاعر خالد المريخي مجموعة من القصائد الرائعة التي لاقت استحسان الحضور.

كما أطلع الضيوف على أبرز فعاليات المهرجان وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالفعاليات وبالمواقع والآثار التاريخية الموجودة في عسفان.

يذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي ويضم العديدَ من البرامج والفعاليات الترفيهية والأمسيات الشعرية والإنشادية والألعاب وبرامج تناسب وتلبي جميع رغبات أفراد الأسرة.